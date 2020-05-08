Депутаты запретят урезать ветеранам льготы при оплате коммуналки

Депутаты обратили внимание на неоднозначное толкование закона «О ветеранах» при оплате коммунальных услуг.
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Разница в размере компенсации кому-то покажется небольшими деньгами — несколько сотен рублей в ту или другую сторону. Но ветеранам обидно, что им приходится доказывать право на льготу, которую им фактически урезали, тут дело принципа, — отметил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Как рассказала председатель Комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, поправки к закону уже направлены в правительство.
В случае принятия документа ветеранам боевых действий предоставят компенсацию расходов по оплате холодной и горячей воды, электроэнергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 68 ветеранов были освобождены на год от уплаты ЖКХ, также им простили долги за коммуналку. Общая сумма задолженности составляет около 300 тысяч рублей.
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