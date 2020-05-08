Депутаты запретят урезать ветеранам льготы при оплате коммуналки

https://static.news.ru/photo/93d77f3c-90fc-11ea-8af4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты обратили внимание на неоднозначное толкование закона «О ветеранах» при оплате коммунальных услуг.

Как пишет «Парламентская газета», при расчётах платежей за общедомовую часть льготы учитывались только для участников Великой Отечественной войны, а ветеранов боевых действий в расчёт не брали.

Разница в размере компенсации кому-то покажется небольшими деньгами — несколько сотен рублей в ту или другую сторону. Но ветеранам обидно, что им приходится доказывать право на льготу, которую им фактически урезали, тут дело принципа, — отметил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Как рассказала председатель Комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, поправки к закону уже направлены в правительство.

В случае принятия документа ветеранам боевых действий предоставят компенсацию расходов по оплате холодной и горячей воды, электроэнергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 68 ветеранов были освобождены на год от уплаты ЖКХ, также им простили долги за коммуналку. Общая сумма задолженности составляет около 300 тысяч рублей.