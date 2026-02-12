Зимняя Олимпиада — 2026
Депутаты пропустили заседание Рады из-за поноса

Железняк: депутаты Рады массово отравились в столовой

Верховная рада Украины не смогла провести пленарное заседание из-за массового отравления депутатов, сообщил парламентарий Ярослав Железняк в Telegram-канале. По его словам, голосования отложили до 24 февраля.

До 24 февраля ничего не будет по голосованию. Отчасти правда из-за отравления депутатов (как говорят, вчера в столовой). И много в командировках, — написал он.

Издание «Страна.ua» также сообщило, что по информации одного из депутатов от правящей партии «Слуга народа», в украинском парламенте зафиксирована массовая вспышка заболевания. По словам политика, десятки человек только в его фракции почувствовали сильное недомогание с симптомами, включающими высокую температуру (около 40°C), диарею и рвоту. О ситуации в других парламентских группах депутат сообщить не смог.

Ранее сообщалось, что массовая эпидемия охватила Лукьяновский следственный изолятор в Киеве. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что заключенные жалуются на кашель, насморк, слабость, температуру, жжение в груди, ломоту в суставах и диарею.

