Депутаты от КПРФ попросили Путина признать ДНР и ЛНР

Депутаты думской фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Парламентарии обратились к cпикеру Вячеславу Володину с просьбой включить их проект поcтановления в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль 2022 года.

Депутаты Государственной Думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти, — следует из документа.

РИА Новости публикует текст обращения к президенту.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели этого документа.

Украина в апреле 2014 года начала военную операцию против ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности в ходе встреч контактной группы. Но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки. Москва при этом неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и намеренно затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что эксперты называют среди возможных «контругроз» Западу со стороны России признание ЛНР и ДНР, оказание им военной помощи в связи с началом военной операции в Донбассе.