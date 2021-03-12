Депутату Сергею Митрохину грозит административный арест за митинг 23 января

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Депутата Московской городской думы и члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина могут арестовать на 30 суток, рассказал его адвокат.

Этот срок он может получить по делу об организации акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 23 января в Москве.

Депутату Мосгордумы Сергею Митрохину грозит административный арест на 30 суток, — передаёт ТАСС.

Накануне Митрохина задержали после встречи с избирателями и доставили в ОВД Тверского района. Позже его отпустили из полиции с повесткой в суд по статье о повторном нарушении правил проведения массового мероприятия. Поводом для составления материалов стали посты в социальных сетях.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые митинги. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.