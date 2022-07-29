Депутат ГД отреагировал на пожар в московском хостеле с восемью погибшими Депутат Пахомов поддержал проведение учебных эвакуаций из отелей на фоне пожара в московском хостеле

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Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в разговоре с NEWS.ru поддержал идею проводить учебные эвакуации из гостиниц после пожара в одном из московских хостелов. По его словам, вряд ли кто-то в хорошем отеле обращает внимание на пути эвакуации, но случаи бывают разные. Он также призвал сервис стать более навязчивым, чтобы доводить информацию о способах эвакуации до клиентов.

Я бы поддержал такое просвещение постояльцев любого отеля. Вряд ли кто-то в хорошей гостинице смотрит на пути эвакуации, но случаи бывают разные. Поэтому сервис должен быть более навязчив, чтобы до человека доводить эту часть безопасности, но не подменять существующие нормы и правила безопасности, — рассказал парламентарий.

Депутат добавил, что подобные меры не стоит закреплять на законодательном уровне, но «над техникой безопасности проживания в таких местах необходимо поработать». Собеседник также усомнился в эффективности проведения массовых проверок тех же хостелов в РФ после ЧП в Москве.

Не сторонник такого подхода. Все-таки считаю, что в свое время создано достаточно механизмов, чтобы в текущем режиме контролировать такие объекты. <...> С другой стороны, конечно, логично было бы местным властям и контрольным органам реагировать на жалобы граждан по поводу размещения хостелов в многоквартирных домах, что в целом, конечно, по закону запрещено, — отметил Пахомов.

По факту пожара в хостеле на улице Алма-Атинской в Москве, в котором, по предварительным данным, погибли восемь человек, возбудил уголовное дело Следственный комитет России. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

Врио начальника столичного ГУ МЧС Андрей Румянцев заявил, что основной причиной гибели постояльцев хостела стали решетки на окнах. Очевидцы пожара рассказали о требованиях прекратить аренду койко-мест из-за многократных жалоб. Некоторые также предполагают, что причиной пожара стала неисправная проводка.