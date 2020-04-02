Депутат поддержал идею предоставлять россиянам на изоляции скидки на связь

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В период изоляции было бы оправданно и логично предоставлять россиянам, работающим из дома, скидки на мобильную связь и Интернет. С таким мнением, поддерживая соответствующую инициативу, выступил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его словам, в настоящее время правительство РФ делает всё возможное для поддержки граждан, находящихся на самоизоляции. И предоставление скидок на связь тоже могло бы стать хорошим решением. Как отметил Горелкин, указанная инициатива напрашивается на реализацию в сложившейся ситуации.

Компании, операторы связи из большой четвёрки должны думать в это сложное время не столько о прибыли, сколько о социальной поддержке людей. Уверен, что Минкомсвязь примет грамотное решение по этому вопросу, — приводит слова Горелкина «Москва 24».

Депутат также подчеркнул, что у операторов в отношении скидок могут быть свои аргументы, поэтому они в диалоге с властями должны найти по данному поводу некую «золотую середину».

Как ранее писал NEWS.ru, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустят трансляцию лучших постановок Мариинского театра. Проект получил название «Марафон искусства».

Проект запустили, чтобы поддержать людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса. Все записи будут доступны в течение суток.