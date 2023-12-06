В Госдуме назвали неизбежным возврат к распределению выпускников медвузов Депутат Леонов: возвращение распределения выпускников медвузов неизбежно

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Студенты на занятии кафедры анатомии в медицинском университете

Возврат к системе распределения по рабочим местам выпускников медицинских вузов неизбежен, заявил в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов. Так он прокомментировал новость о том, что соответствующую инициативу обсуждают в российском парламенте. По мнению депутата, это позволит решить проблему дефицита медицинских кадров в регионах РФ.

Мы получим врачей в сельской местности. Мы получим врачей в центральных районных больницах. Мы получим врачей в небольших городах. И в целом, по крайней мере первичная медицинская помощь, будет полностью укомплектована докторами, — сказал собеседник NEWS.ru.

Распределение молодых специалистов — вынужденная мера, считает Леонов. Он объясняет это тем, что сегодня наблюдается большой переток медицинских кадров из маленьких городов в большие, например, в московскую агломерацию, а также из государственных клиник — в частные.

Ранее источник в Госдуме сообщил, что российские власти хотят ввести практику централизованного распределения выпускников медицинских вузов по рабочим местам. По его словам, принципиальное решение об этом уже принято, обсуждаются лишь технические детали. Источник добавил, что таким образом руководство страны надеется решить проблему острого недостатка специалистов в медицинской сфере. По его словам, депутаты осознают непопулярность инициативы, однако другого решения проблемы пока не видят.