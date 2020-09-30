Депутат Госдумы и психиатр создал мультсериал про себя

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Серию мультфильмов со своим участием, в которых он будет рассказывать зрителям о распространённых заболеваниях, запустил член комитета по охране здоровья Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич.

Мультсериал получил название «Почему с доктором Менделевичем». Новая серия будет появляться каждые две недели. Главной темой первого выпуска станет атеросклероз, а второй будет посвящён депрессии. С этим недугом столкнётся один из персонажей сериала — отец семейства.

Длительность каждой серии не будет превышать трёх минут и за это время зрители в доступной форме узнают о самой болезни и её причинах. Объяснит всё это сам доктор Менделевич, только нарисованный.

Чуть меньше двух лет назад пришёл в соцсети, и основной моей целью было именно просвещение своих подписчиков в медицинских вопросах. В ситуации, когда одни источники яро защищают своё мнение, а вторые — своё и временами противоположное первому, человеку без медицинского образования приходится достаточно непросто. К тому же нередко люди, которые раздают советы, не имеют медицинского образования, — пояснил Менделевич РИА Новости.

По его словам, многие россияне не могут отличить депрессию, которая является распространённым психическим расстройством от апатии, а делать это не совсем корректно. Как отметил Менделевич, именно поэтому он решил создать серию коротких мультфильмов, в которых доступным способом можно ответить зрителям на самые популярные вопросы.

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