Депутат Дегтярёв заявил о готовности регионов отменить изоляцию к 1 июля

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв заявил, что к 1 июля почти все российские регионы отменят ограничения, мешающие свободному перемещению граждан.
По словам депутата, удар пандемии COVID-19 заставил «и чиновников, и туристов, и бизнесменов-инвесторов» обратить внимание на внутренний туризм. Дегтярёв призвал государственные органы и владельцев отелей обеспечить условия для безопасного размещения туристов.
Я вижу, что к 1 июля практически во всех регионах все ограничения будут сняты. Это моё экспертное мнение, — цитирует депутата РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин назначил на 1 июля всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, которые позволяют ему остаться главой государства после 2024 года.
Добавьте наши новости в избранные источники