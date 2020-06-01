Депутат Дегтярёв заявил о готовности регионов отменить изоляцию к 1 июля

https://static.news.ru/photo/01eab1f6-a41c-11ea-9655-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв заявил, что к 1 июля почти все российские регионы отменят ограничения, мешающие свободному перемещению граждан.

По словам депутата, удар пандемии COVID-19 заставил «и чиновников, и туристов, и бизнесменов-инвесторов» обратить внимание на внутренний туризм. Дегтярёв призвал государственные органы и владельцев отелей обеспечить условия для безопасного размещения туристов.

Я вижу, что к 1 июля практически во всех регионах все ограничения будут сняты. Это моё экспертное мнение, — цитирует депутата РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин назначил на 1 июля всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, которые позволяют ему остаться главой государства после 2024 года.