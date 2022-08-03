«Денег у людей нет»: риэлтор опровергла повышение цен на ипотечное жилье Риэлтор Рудакова: цены на ипотечное жилье в ближайшее время не повысятся

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Цены на ипотечное жилье в Подмосковье в ближайшее время не повысятся, так как у людей все равно нет денег, и, соответственно, нет спроса, рассказала председатель комитета по недвижимости Торгово-промышленной палаты города Щёлково Олеся Рудакова. Непонятная ситуация в мире заставляет россиян с особой осторожностью распоряжаться финансами, они не стремятся брать ипотеку даже с пониженной ставкой, сообщила она «Радио 1».

Общая тенденция в стране такова, что денег у людей всё равно нет, и они откуда-то не возьмутся. Никакого повышения цен на недвижимость ожидать не стоит. Даже бросовые ипотечные проценты могут заставить лишь некоторых людей бежать покупать. Но всё равно это не в таких объёмах, как хотелось бы, это долго не продлится, — предсказала эксперт.

По мнению Рудаковой, спрос и цены на жилье в ближайшем будущем вырастут. Однако осенью может установиться равновесие между спросом и предложением на рынке недвижимости, потому что рынок сейчас очень просел в связи с маленькими и процентными ставками, отметила риэлтор.

Руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал, что новостройки в России прекратили дорожать, а в ряде жилых комплексов можно получить скидки. Он считает, что несмотря на рост спроса, цены до конца лета не вырастут, так как покупательная способность россиян сейчас «ограничена».