Дело Яшина будет слушаться в закрытом режиме Суд удовлетворил ходатайство следователя о проведении закрытого заседания по делу Яшина

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Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство об аресте муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Ильи Яшина, подозреваемого в распространении заведомо недостоверной информации о Вооруженных силах РФ, сообщает ТАСС. Поводом для возбуждения Главным следственным управлением СК РФ уголовного дела стало то, что 7 апреля Яшин в прямом эфире на своем YouTube-канале говорил про события в Буче.

Суд постановил рассмотреть ходатайство в закрытом режиме, — огласила решение судья Наталья Дударь.

28 июня Илью Яшина арестовали на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции. Сам оппозиционер заявил, что его задержали по политическим мотивам. Решение об аресте принималось в Хамовническом суде Москвы.

Рапорт на Яшина составил полицейский снайпер Алексей Митрофанкин, утверждавший, что Яшин хватал его за форму, грязно оскорблял и отталкивал руками. Сам Яшин сообщил, что сидел на скамейке в парке вместе со своей подругой Ириной Баблоян, когда к нему подбежали трое полицейских и молча увели «в машину с буквой Z на лобовом стекле».