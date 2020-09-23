Дело совладельца «Зимней вишни» направили в суд

https://static.news.ru/photo/b524d1f0-fe50-11ea-afa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/zimvish42

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

По версии следствия, Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Таким образом бизнесмен получил разрешение на ввод строящегося торгового центра в эксплуатацию. При этом, по данным Генпрокуратуры, работы производились без разрешения и с нарушением требований проектной документации.

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.

Вишневский скрылся после пожара в «Зимней вишне» и продолжил заниматься строительным бизнесом в Испании. В марте его задержали в Польше и экстрадировали в Россию, писал NEWS.ru.