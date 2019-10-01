В московском театре «Ленком» прошла церемония прощания с его бессменным художественным руководителем Марком Захаровым. На гражданскую панихиду собрались друзья, коллеги и поклонники режиссёра. Так, вице-премьер РФ Ольга Голодец, присутствовавшая на церемонии, выразила уверенность, что дело народного артиста СССР будет жить: «Уверена, что театр, школа Марка Захарова будут жить. И Марк Анатольевич будет жить в наших сердцах, спасибо за то, что вы были». В последний путь артиста проводили аплодисментами.
Сергей Булкин/News.ru
Виктор Раков
Сергей Булкин/News.ru
Александр Лазарев
Сергей Булкин/News.ru
Игорь Золотовицкий
Сергей Булкин/News.ru
Павел Гусев
Сергей Булкин/News.ru
Владислав Третьяк
Сергей Булкин/News.ru
Андрей Леонов
Сергей Булкин/News.ru
Карен Шахназаров
Сергей Булкин/News.ru
Александр Гафин
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Собянин
Сергей Булкин/News.ru
Светлана Немоляева
Сергей Булкин/News.ru
Роман Виктюк
Сергей Булкин/News.ru
Антон Шагин
Сергей Булкин/News.ru
Игорь Миркурбанов
Сергей Булкин/News.ru
Геннадий Хазанов
Сергей Булкин/News.ru
Михаил Швыдкой
Сергей Булкин/News.ru
Константин Богомолов
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Проханов
Сергей Булкин/News.ru
Армен Джигарханян
Сергей Булкин/News.ru
Клара Новикова
Сергей Булкин/News.ru
Наина Ельцина
Сергей Булкин/News.ru
Полад Бюль-Бюль-оглы
Сергей Булкин/News.ru
Андрей Житинкин
Сергей Булкин/News.ru
Александр Розенбаум
Сергей Булкин/News.ru
Галина Волчек
Сергей Булкин/News.ru
Кама Гинкас
Сергей Булкин/News.ru
Александра Захарова, Сергей Степанченко и Александр Лазарев
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Алексей Кудрин
Сергей Булкин/News.ru
Борис Клюев
Сергей Булкин/News.ru
Михаил Ширвиндт
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Гармаш
Сергей Булкин/News.ru
Владимир Машков
Сергей Булкин/News.ru
Константин Эрнст
Сергей Булкин/News.ru
Иван Ургант
Сергей Булкин/News.ru
Кирилл Серебренников
Сергей Булкин/News.ru
Игорь Крутой
Сергей Булкин/News.ru
Александр Ширвиндт
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Александра Захарова
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru