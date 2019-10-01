В московском театре «Ленком» прошла церемония прощания с его бессменным художественным руководителем Марком Захаровым. На гражданскую панихиду собрались друзья, коллеги и поклонники режиссёра. Так, вице-премьер РФ Ольга Голодец, присутствовавшая на церемонии, выразила уверенность, что дело народного артиста СССР будет жить: «Уверена, что театр, школа Марка Захарова будут жить. И Марк Анатольевич будет жить в наших сердцах, спасибо за то, что вы были». В последний путь артиста проводили аплодисментами.

Сергей Булкин/News.ru

Виктор Раков

Сергей Булкин/News.ru

Александр Лазарев

Сергей Булкин/News.ru

Игорь Золотовицкий

Сергей Булкин/News.ru

Павел Гусев

Сергей Булкин/News.ru

Владислав Третьяк

Сергей Булкин/News.ru

Андрей Леонов

Сергей Булкин/News.ru

Карен Шахназаров

Сергей Булкин/News.ru

Александр Гафин

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Собянин

Сергей Булкин/News.ru

Светлана Немоляева

Сергей Булкин/News.ru

Роман Виктюк

Сергей Булкин/News.ru

Антон Шагин

Сергей Булкин/News.ru

Игорь Миркурбанов

Сергей Булкин/News.ru

Геннадий Хазанов

Сергей Булкин/News.ru

Михаил Швыдкой

Сергей Булкин/News.ru

Константин Богомолов

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Проханов

Сергей Булкин/News.ru

Армен Джигарханян

Сергей Булкин/News.ru

Клара Новикова

Сергей Булкин/News.ru

Наина Ельцина

Сергей Булкин/News.ru

Полад Бюль-Бюль-оглы

Сергей Булкин/News.ru

Андрей Житинкин

Сергей Булкин/News.ru

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Сергей Булкин/News.ru

Галина Волчек

Сергей Булкин/News.ru

Кама Гинкас

Сергей Булкин/News.ru

Александра Захарова, Сергей Степанченко и Александр Лазарев

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Алексей Кудрин

Сергей Булкин/News.ru

Борис Клюев

Сергей Булкин/News.ru

Михаил Ширвиндт

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Гармаш

Сергей Булкин/News.ru

Владимир Машков

Сергей Булкин/News.ru

Константин Эрнст

Сергей Булкин/News.ru

Иван Ургант

Сергей Булкин/News.ru

Кирилл Серебренников

Сергей Булкин/News.ru

Игорь Крутой

Сергей Булкин/News.ru

Александр Ширвиндт

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Александра Захарова

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

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