10 февраля Люберецкий городской суд Московской области приговорил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в организации двух убийств и покушения в начале 2000-х годов. За что осудили бывшего губернатора? Как политик отреагировал на приговор? И планирует ли адвокат Борис Кожемякин бороться за освобождение своего подопечного? Подробности — в материале NEWS.ru.
Владислав Белов
Дело Фургала в кадрах. За что экс-губернатору дали 22 года строгого режима?
10 февраля 2023 в 19:55
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru