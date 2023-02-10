10 февраля Люберецкий городской суд Московской области приговорил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в организации двух убийств и покушения в начале 2000-х годов. За что осудили бывшего губернатора? Как политик отреагировал на приговор? И планирует ли адвокат Борис Кожемякин бороться за освобождение своего подопечного? Подробности — в материале NEWS.ru.