Дело экс-главбуха «Трансаэро» направили в суд

https://static.news.ru/photo/2fe263ae-b544-11ea-b8ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в отношении бывшего главного бухгалтера обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» направлено в суд для рассмотрения по существу. Он обвиняется в пособничестве в растрате 560 млн рублей.

Обвиняемый с декабря 2015 по сентябрь 2017 года способствовал генеральному директору данного общества в хищении путём присвоения и растраты имущества ОАО «АК «Трансаэро» в размере свыше 560 млн рублей, — говорится в сообщении СК РФ.

Уточняется, что эти действия привели к невыплате более 6 тысячам работников авиакомпании выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства и задолженности по компенсационным выплатам за разъездной характер работ. Обвиняемый также скрыл средства организации, за счёт которых авиакомпания должна была выплатить недоимку по налогам в размере более 84,5 млн рублей.

Компания «Трансаэро» прекратила полёты в 2015 году из-за долга в 250 млрд рублей, в 2017 году она была признана банкротом.

Как писал NEWS.ru, долг авиакомпании-банкрота «Трансаэро» перед бывшими работниками составляет 14,6 млн рублей, следует из материалов дела. Перевозчик должен выплатить экс-сотрудникам зарплату и социальные выплаты за 2015–2018 годы. В январе 2019 года следователям совместно с контрольными и надзорными органами удалось добиться погашения долгов по зарплате 5953 работникам «Трансаэро» на общую сумму 625 млн рублей. Это произошло в рамках расследования уголовного дела по обвинению бывшего гендиректора авиакомпании Александра Бурдина в совершении преступлений по статьям «Невыплата заработной платы», «Присвоение и растрата» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

В августе 2018 года по ходатайству следствия суд заочно арестовал Бурдина и объявил его в международный розыск.