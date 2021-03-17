Дефицит и рост цен на самую дешёвую рыбу в РФ опровергли

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Росрыболовство опровергло сообщения о возможном дефиците и росте цен на сардины иваси, которые считаются самой дешёвой рыбой в России. В ведомстве отмечают, что объективных причин для сокращения добычи нет.

Росрыболовство не видит объективных причин для сокращения добычи сардины иваси, — сообщила пресс-служба ведомства в беседе с РИА Новости.

Ранее крупнейшие рыбодобытчики забили тревогу из-за введённого с 1 января 2022 года требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. То есть кораблей, которые занимаются промыслом по российским квотам, но при этом были куплены и обслуживаются за рубежом.

Дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко» предупредили, что в поставках и в промысле в целом могут возникнуть «крупномасштабные сбои». Также на этот вид рыбы «значительно» увеличат цены. Сегодня килограмм сардины иваси у рыболовов стоит 40–45 рублей, включая доставку до порта Владивостока.

С вступлением в силу нового закона от вылова этого вида рыбы могут просто отказаться из-за его нерентабельности.

В Росрыболовстве добавили, что на организацию зимне-весенней путины новые правила не повлияют, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займёт другой.