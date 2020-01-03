Люди в костюмах Деда Мороза и Снегурочки приняли участие в рейдах ГИБДД Владикавказа. Они вместе с инспекторами останавливали машины.
Аниматоры дарили водителям памятки с ПДД,
Очень важно, чтобы в новогодней суете люди не забывали о ПДД и чтобы праздник не был омрачён трагедией, — подчеркнули сотрудники ведомства.
Как ранее писал NEWS.ru, несколько молодых людей — парень в костюме Деда Мороза и две девушки — залезли на главную городскую ёлку в Санкт-Петербурге, которая установлена на Дворцовой площади. Добравшись до вершины, они поздравили россиян с наступившим 2020 годом.
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