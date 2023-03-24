Counter-Strike 2: что нового, когда выйдет, как поиграть прямо сейчас Летом выйдет новая версия известного во всем мире шутера, который изменил представление о жанре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турнир по Counter Strike

23 марта компания Valve анонсировала выход новой версии игры Counter-Strike — Counter-Strike 2. Что ждать от новинки и почему этот шутер занимает важное место в мировой истории киберспорта — в материале NEWS.ru.

Когда выйдет новый Counter-Strike

Закрытое бета-тестирование игры уже началось: тестеры получили доступ к материалам 22 марта. Разработчики обещают, что игроки смогут сыграть в новый шутер летом 2023 года, однако точная дата релиза пока не называется.

Это будет совершенно новая игра?

Нет, разработчики обещают, что Counter-Strike 2 будет доступна в качестве бесплатного обновления для Counter-Strike: GO. Шутер перейдет на новый движок Source 2, но игроки смогут сохранить все свои предметы из прошлый версии игры. Более того, в Valve обещают, что они станут выглядеть лучше: изменения обеспечивает новый движок.

Разработчики называют игру «крупнейшим техническим скачком в истории серии». Однако тестеры, которым уже удалось поиграть, говорят, что принципы игры не изменились. «Нет ощущения, что это новая игра, но я думаю, что разработчики будут постоянно вносить коррективы», — написал киберспорсмен Лукас Россандэр.

Фото: Valve Сравнение карт в CS:GO (сверху) и CS2 (снизу)

Что нового будет в Counter-Strike 2

Разработчики пока не раскрывают все возможности новой игры. Однако уже известно, что новый движок позволяет значительно улучшить графику. Старые локации и предметы были обновлены, также в Valve усовершенствовали многие элементы интерфейса.

Некоторые карты из прошлых версий разработчики переделали полностью, изменив и усовершенствовав многие детали. На других просто улучшили графику, сделав более реалистичными освещение, текстуры и отражения. При этом в Valve подчеркнули, что не стали менять классические карты: для них ограничились улучшением моделей и освещения. А еще студия опубликует инструмент для создания карты, который позволит игрокам самостоятельно строить себе поле для битвы.

Также были улучшены визуальные эффекты игры, в том числе взрывы, огонь, вспышки от выстрела, брызги крови — их направление теперь совпадает с направлением выстрела, а следы крови высыхают. Даже места попадания пуль теперь будут видны с большого расстояния.

Разработчики провели большую работу над звуком. Звуковые эффекты теперь будут давать значительно больше информации, чем раньше. Это должно помочь в выборе тактик и принятии решений во время матча.

Кроме того, был полностью обновлен интерфейс самой игры.

А механика использования оружия изменится?

Да, в Counter-Strike 2 появится новая механика использования оружия. Дело в том, что разработчики изменили принцип действия дымовых гранат. Теперь при их использовании появляются динамические частицы, которые умеют взаимодействовать с окружением и реагировать на свет.

Таким образом дым сможет заполнять пространство так, как он делает это в реальном мире. В том числе он будет проникать через двери или выбитые окна, спускаться и подниматься по лестницам.

Более того, разработчики реализовали реакцию дыма на пули. Выстрелы разгоняют дым и рассеивают его. В Valve считают, что это может пригодиться для новых тактик ведения боя.

Будут ли изменения при онлайн-игре?

Да, разработчики обещают значительно улучшить опыт игры в онлайн-режиме. Для этого внедрена новая, подтиковая структура. Это значит, что если раньше изменения на игровой карте отображались на серверах только в определенные промежутки времени («тики»), то теперь они будут фиксироваться мгновенно. То есть каждый шаг, выстрел, бросок гранаты сразу фиксируются сервером. Это должно решить проблемы с изменением траектории полета гранаты и сделать игру более отзывчивой.

Реально ли сейчас поиграть в Counter-Strike 2?

Сейчас разработчики проводят закрытое бета-тестирование игры. Это значит, что попробовать новый шутер могут только те, кто получил специальное приглашение. В Valve обещают, что количество игроков со временем будет увеличиваться, однако пока поиграть в CS 2 без приглашения от разработчиков легально не получится.

А можно ли легально скачать Counter-Strike 2?

Уже на следующий день после анонса и спустя два дня после начала тестирования на Torrent-трекерах появилась пиратская версия Counter-Strike 2. Пользователи соцсетей пишут, что тестовую версию игры можно скачать. Однако использование нелегальной копии будет нарушением закона. По российскому законодательству за это могут оштрафовать на сумму до двух тысяч рублей, а если разработчик докажет, что использование его ПО нанесло ему крупный ущерб, то может наступить и уголовная ответственность.

Что за игра Counter-Strike

Counter-Strike — серия шутеров от первого лица, которая появилась в 2000 году, когда вышла оригинальная игра. Изначально это была пользовательская модификация к другой игре — Half Life. Большую популярность приобрела вышедшая в 2004 году Counter-Strike: Source на движке Source. Самая актуальная версия сейчас — Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), которая появилась в 2012 году.

Какие вообще были игры серии Counter-Strike

Модификация, которая положила начало серии, появилась в 1999 году. Права на нее выкупила Valve. Студия доработала модификацию и выпустила ее как отдельный продукт. Таким образом появилась первая игра серии, которую принято называть Counter-Strike 1.6.

Второй игрой в основной серии стала Counter-Strike: Condition Zero, вышедшая в 2004 году. В ней была одиночная кампания. Однако игроки не оценили новую версию. Поэтому в тот же год вышла легендарная Counter-Strike: Source. Она была построена на собственном движке Source и долгое время оставалась главной игрой серии.

В 2012 году на замену Counter-Strike: Source пришла Counter-Strike: Global Offensive, или, как ее обычно называют, CS: GO. Она и сейчас остается самой актуальной игрой серии, и множество людей по всему миру открывают ее каждый день.

Counter-Strike всегда был бесплатной игрой?

Нет, изначально игры серии были платными и продавались сначала на дисках, а потом в магазине Steam. Даже последняя версия, Counter-Strike: Global Offensive, изначально была платной.

Только в 2018 году появилась бесплатная версия этой игры. При этом игрокам, которые не платили за игру, были доступны не все ее возможности: это была отдельная версия.

Сейчас Counter-Strike: Global Offensive можно скачать в Steam бесплатно. Также игра доступна и на консолях: PlatStation и Xbox. Valve компенсирует отсутствие прибыли от продажи игры прибылью от внутриигровых покупок. Игроки покупают различные предметы и оружие за реальные деньги, улучшая таким образом игровой опыт.

Фото: Valve Сравнение карт в CS:GO (сверху) и CS2 (снизу)

Как Counter-Strike повилял на киберспорт

Эта серия игр очень важна для киберспорта в целом. Долгое время оригинальная Counter-Strike (CS 1.6) была флагманом киберспортивных соревнований и вызывала большой интерес как у игроков, так и у зрителей. Позже популярность перешла к актуальной сейчас CS: GO.

Соревнования среди игроков в CS: GO проходят в основных киберспортивных кубках мира. Например, в 2022 году победители Кубка России по компьютерному спорту в этой дисциплине получили 500 тысяч рублей.