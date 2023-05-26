Цивина и Дрожжину осудили за обман Баталовых: фото мошенников

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Актриса Наталья Дрожжина после оглашения приговора в Замоскворецком суде

26 мая Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу о хищении имущества семьи советского актера Алексея Баталова. Суд приговорил юриста Михаила Цивина к пяти годам колонии общего режима, актрису Наталью Дрожжину — к четырем годам условно. Нотариуса Дмитрия Бублия, признанного виновным в злоупотреблении полномочиями, отправили в колонию на пять лет.

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УКРФ), а Дмитрий Бублий — в пособничестве в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в злоупотреблении полномочиями нотариуса (ст. 202 УК РФ).

Суд также обязал осужденных выплатить в пользу потерпевших 1 млн 200 тысяч рублей (по 600 тысяч рублей) за моральный ущерб и судебные издержки в размере 650 тысяч рублей. Потерпевшими по делу проходили вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и их общая дочь Мария.

Фото Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной — в галерее NEWS.ru.