26 мая Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу о хищении имущества семьи советского актера Алексея Баталова. Суд приговорил юриста Михаила Цивина к пяти годам колонии общего режима, актрису Наталью Дрожжину — к четырем годам условно. Нотариуса Дмитрия Бублия, признанного виновным в злоупотреблении полномочиями, отправили в колонию на пять лет.

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УКРФ), а Дмитрий Бублий — в пособничестве в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в злоупотреблении полномочиями нотариуса (ст. 202 УК РФ).

Суд также обязал осужденных выплатить в пользу потерпевших 1 млн 200 тысяч рублей (по 600 тысяч рублей) за моральный ущерб и судебные издержки в размере 650 тысяч рублей. Потерпевшими по делу проходили вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и их общая дочь Мария.

Фото Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной — в галерее NEWS.ru.

Актриса Наталья Дрожжина (справа) во время церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым в Доме кино

Фото: Кирилл Зыкин/Агентство «Москва»

Актриса Наталья Дрожжина (справа) во время церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым в Доме кино

Юрист, вице-президент Национальной экспертной палаты Михаил Цивин во время церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым в Доме кино

Фото: Кирилл Зыкин/Агентство «Москва»

Юрист, вице-президент Национальной экспертной палаты Михаил Цивин во время церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым в Доме кино

Актриса Наталья Дрожжина и нотариус Дмитрий Бублий во время оглашения приговора в Замоскворецком суде

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Актриса Наталья Дрожжина и нотариус Дмитрий Бублий во время оглашения приговора в Замоскворецком суде

Юрист Михаил Цивин, актриса Наталья Дрожжина и нотариус Дмитрий Бублий (слева направо) во время оглашения приговора в Замоскворецком суде

Фото: Мосгорсуд

Юрист Михаил Цивин, актриса Наталья Дрожжина и нотариус Дмитрий Бублий (слева направо) во время оглашения приговора в Замоскворецком суде

Юрист Михаил Цивин во время оглашения приговора в Замоскворецком суде

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Юрист Михаил Цивин во время оглашения приговора в Замоскворецком суде

Юрист Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина

Фото: Anatoly Lomohov/ПGlobal Look Press

Юрист Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина

Актриса Наталья Дрожжина (в центре) с супругом Михаилом Цивиным (справа) на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым в театре «Ленком»

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Актриса Наталья Дрожжина (в центре) с супругом Михаилом Цивиным (справа) на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым в театре «Ленком»

Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг меценат Михаил Цивин перед прощанием с художественным руководителем Московского государственного театра им. Ленинского комсомола Марком Захаровым

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг меценат Михаил Цивин перед прощанием с художественным руководителем Московского государственного театра им. Ленинского комсомола Марком Захаровым

Актриса Наталья Дрожжина на открытии памятника актеру театра «Ленком» Н. Караченцову на Троекуровском кладбище

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Актриса Наталья Дрожжина на открытии памятника актеру театра «Ленком» Н. Караченцову на Троекуровском кладбище

Актриса Наталья Дрожжина (слева), меценат Михаил Цивин, народный артист РФ Евгений Князев (в центре) во время торжественного открытия 100-го сезона в театре имени Вахтангова

Фото: Агентство «Москва»

Актриса Наталья Дрожжина (слева), меценат Михаил Цивин, народный артист РФ Евгений Князев (в центре) во время торжественного открытия 100-го сезона в театре имени Вахтангова