26 мая Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу о хищении имущества семьи советского актера Алексея Баталова. Суд приговорил юриста Михаила Цивина к пяти годам колонии общего режима, актрису Наталью Дрожжину — к четырем годам условно. Нотариуса Дмитрия Бублия, признанного виновным в злоупотреблении полномочиями, отправили в колонию на пять лет.
Михаил Цивин и Наталья Дрожжина были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УКРФ), а Дмитрий Бублий — в пособничестве в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в злоупотреблении полномочиями нотариуса (ст. 202 УК РФ).
Суд также обязал осужденных выплатить в пользу потерпевших 1 млн 200 тысяч рублей (по 600 тысяч рублей) за моральный ущерб и судебные издержки в размере 650 тысяч рублей. Потерпевшими по делу проходили вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и их общая дочь Мария.
Фото Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной — в галерее NEWS.ru.
Фото: Кирилл Зыкин/Агентство «Москва»
Актриса Наталья Дрожжина (справа) во время церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым в Доме кино
Фото: Кирилл Зыкин/Агентство «Москва»
Юрист, вице-президент Национальной экспертной палаты Михаил Цивин во время церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым в Доме кино
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Актриса Наталья Дрожжина и нотариус Дмитрий Бублий во время оглашения приговора в Замоскворецком суде
Фото: Мосгорсуд
Юрист Михаил Цивин, актриса Наталья Дрожжина и нотариус Дмитрий Бублий (слева направо) во время оглашения приговора в Замоскворецком суде
Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»
Актриса Наталья Дрожжина (в центре) с супругом Михаилом Цивиным (справа) на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым в театре «Ленком»
Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»
Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг меценат Михаил Цивин перед прощанием с художественным руководителем Московского государственного театра им. Ленинского комсомола Марком Захаровым
Фото: АГН Москва/Global Look Press
Актриса Наталья Дрожжина на открытии памятника актеру театра «Ленком» Н. Караченцову на Троекуровском кладбище