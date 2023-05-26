Жорин связал приговор Цивину и Дрожжиной с контролем Бастрыкина Адвокат Жорин связал обвинительный приговор Цивину и Дрожжиной с личным контролем Бастрыкина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин

Причинами обвинительного приговора, вынесенного по делу о хищении имущества семьи советского актера Алексея Баталова, стали в том числе широкий общественный резонанс и личный контроль руководителей силовых ведомств (дело Баталовых брал под контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин). Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал известный адвокат Сергей Жорин. Сегодня, 26 мая Замоскворецкий суд Москвы приговорил юриста Михаилу Цивина к пяти годам колонии общего режима, актрису Наталью Дрожжину — к четырем годам условно. Нотариуса Дмитрия Бублия, признанного виновным в злоупотреблении полномочиями, отправили в колонию на пять лет.

Сергей Жорин подчеркнул, что не участвовал в данном процессе в качестве адвоката. При этом он отметил, что освещение скандала в прессе «с определенным обвинительным уклоном так или иначе имеет значение для суда, в таких случаях редко оправдывают».

Кроме того, дело было взято под особый контроль Следственного Комитета и лично главы ведомства Александра Бастрыкина, это тоже могло повлиять на результат, считает юрист.

Когда дело берут под особый контроль руководители силовых ведомств, то, как правило, это также заканчивается обвинительным приговором. Эти обстоятельства тоже нужно учитывать, — рассказал Жорин.

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УКРФ), а Дмитрий Бублий — в пособничестве в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в злоупотреблении полномочиями нотариуса (ст. 202 УК РФ).

Суд также обязал осужденных выплатить в пользу потерпевших 1 млн 200 тысяч рублей (по 600 тысяч рублей) за моральный ущерб и судебные издержки в размере 650 тысяч рублей. Потерпевшими по делу проходили вдова Алексея Баталова Гитана Баталова и их дочь Мария.