ЦИК назвал оптимальную дату для голосования поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/b6a0015a-a40d-11ea-a035-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН«Москва»

Оптимальным днём для голосования по Конституции РФ является 1 июля. Такую дату назвала глава ЦИК Элла Памфилова.

Я полагаю, что если Анна Юрьевна Попова... вместе со специалистами дадут добро <...>, то, на мой взгляд, оптимальным днём для назначения общероссийского голосования было бы 1 июля, — цитирует её РИА Новости.

Госдума ранее приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции.

Как ранее писал NEWS.ru, дата голосования по поправкам в Конституцию будет объявлена, когда президент России Владимир Путин сочтёт нужным это сделать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.