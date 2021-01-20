Чубайс решил уйти со всех постов в РСПП

https://static.news.ru/photo/1806596a-5b58-11eb-9f1b-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс решил уйти со всех постов из Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, он больше не работает в бизнесе.

Отмечается, что он направил президенту РСПП Александру Шохину письмо с просьбой досрочно освободить его с занимаемых в союзе постов, сообщает РБК.

В РСПП Чубайс занимал должности члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству.

Ранее, как писал NEWS.ru, СМИ узнали о заработках Чубайса. Согласно этим данным, в 2018 году на посту члена совета директоров в Трубной металлургической компании он официально заработал 14 млн рублей.

Однако совокупные доходы экс-главы «Роснано» гораздо выше. Об этом косвенно свидетельствует то, что в том же 2018 году он инвестировал средства в бизнес-центр рядом с Кремлём. Вложение, по оценкам, могло обойтись ему в 2,5 млрд рублей. Что касается выплат Чубайсу в «Роснано», то в открытом доступе этой информации нет. Однако известно, что Чубайс отказался от вознаграждения за работу в корпорации.