Названы притягивающие деньги предметы

Названы предметы, которые должны лежать в кошельке, чтобы обеспечить его владельцу финансовую прибыль. Так, например, по мнению автора статьи издания «Главред», в кошельке человека непременно должен лежать листочек мяты. При этом само изделие должно быть из натуральной кожи.

Купюры в кошельке должны быть сложены аккуратно, в одну сторону и в зависимости от их достоинства. Нельзя класть кошелёк с деньгами на обеденный стол или кровать, можно привлечь в дом финансовые трудности, — делится секретами автор материала.

При этом самыми сильными денежными талисманами являются изображение виноградной грозди, кусочек корицы и бобы.

Ранее была названа кухонная утварь, которая притягивает нищету и болезни. В списке оказались старые тряпки, изношенный веник, рваные полотенца, а также пустые бутылки. Люди зачастую не подозревают о наличии предметов, которые могут влиять на повседневную жизнь.

Так, например, автор статьи отмечает, что пустые бутылки нельзя хранить на столе, так как они притягивают трудности. Помимо этого, пустые бутылки могут стать причиной финансовых проблем. При этом сломанные декоративные предметы и старая бытовая техника могут иметь аналогичный эффект для хозяев дома.