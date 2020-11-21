Loboda-Лебеда: филолог рассказал, что означают необычные фамилии звёзд

https://static.news.ru/photo/d4beebf2-2cbf-11eb-964b-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Современные фамилии зачастую когда-то давно были мирскими прозвищами и давались детям и взрослым помимо церковных имён по названию местных растений, орудий труда, внешнему виду и целому ряду других признаков. Об этом рассказал кандидат филологических наук Владимир Максимов. Он предложил свой вариант вероятного происхождение фамилий известных представителей российского шоу-бизнеса и спорта.

Например, фамилия шоумена Ивана Урганта могла зародиться в Эстонии. В этом языке, по словам лингвиста, есть основа «ург», что в буквальном переводе означает «нора». От неё образовано много разных слов — «логово», «трущоба», «захолустье» и так далее. То есть это может быть просто прозвище, полученное по месту жительства, сообщает Пятый канал.

Интересная история у фамилии футболиста Артёма Дзюбы. Глагол «дзюбаты» в украинском языке означает «клевать», «щипать» или «долбить». Его можно охарактеризовать как «вспыльчивый, задиристый человек». Впрочем, есть и другие значения: от «дзюбатый» — человек, переболевший оспой, у которого остались следы на лице. Другое прозвище с этим же значением — «щербатый». Слово «дзюбатый», также могло означать «остроносый».

Что касается истории фамилии блогера Юрия Дудя, то она, по мнению Максимова, восходит к галичанам. Местные крестьяне так произносили имя Давид. Уменьшительная форма — Двид или Дудь. Имя древнееврейское, но употреблялось в такой форме и православными жителями тех земель, отметил специалист.

Певец Денис Клявер, по мнению филолога, мог получить фамилию от названия растения. Это может быть диалектное произношение «клевера». Другая версия — искажение слова «клавер», что значит «пианист».

Лобода по-украински — это «лебеда». Таким образом, здесь тоже может быть цветочное прошлое. Вообще же красивые названия растений часто вдохновляли людей на сочинение имён, которые впоследствии становились фамилиями. Например, в середине XVII века в казачестве популярными были фамилии Лобода, Осокин, Крапивин и Камышов. Возможно, тогда и зародилась фамилия ныне популярной певицы Светланы Лободы.

Телеведущий Дмитрий Нагиев фамилию мог получить от имени Нагим, что восходит к арабскому языку и значит «чистый», «непорочный». В мусульманской традиции это прозвище одного из святых. Имя от арабов перешло к тюркам и к другим народам, а также могло встречаться у армян, евреев, греков, живших в регионе Малой Азии, Южной Азии, в Закавказье.

Предки актрисы Настасьи Самбурской, вероятно, были выходцами из Львовской области, предположил филолог. Горожанами там были в основном поляки и евреи. В их культуре присутствовало имя Самбур. Учёные затрудняются точно сказать, откуда оно возникло. Возможно, это изменённое диалектом производное от названия какого-то растения.

Фамилия актрисы Екатерины Шпицы, считает Максимов, это диалектное польское, белорусское или украинское произношение слова «спица». Впрочем, это могло быть обычное имя — раньше человека могли назвать и Лопатой, и Телегой помимо православного имени, данного при крещении. Вероятно, прозвище Шпица могло прицепиться к худому и высокому человеку.

В фамилии актёра Эммануила Виторгана эксперт определил еврейские корни. Однако назвал предысторию сложной, так как можно предположить, что в основе лежит средиземноморское, латино-романское произношение имени Виктор. Для полного понимания ситуации, добавил он, нужно изучать генеалогическое древо рода.

Фамилия певицы Анжелики Варум может оказаться понятной знатокам немецкого языка или идиша. В переводе оно звучит как вопросы «Почему?», «Зачем?» или «Отчего?». Возможно, кто-то из предков был «почемучкой», потому его так и прозвали, предположил Максимов.

Наконец, певица Наталья Штурм обязана фамилией характеру одного из предков. К славянам слово пришло из немецкого языка, а откуда появилось там, есть разные версии. Слово употреблялось как прозвище вспыльчивого, задиристого, с непростым характером человека. Но слово «штурм» имело много разных значений — гром и шум, гам, гомон, буря, ураган, погода ненастная, драка, сражение, нападение, атака, беспорядок, тревога и даже забота, рассказал эксперт.

Ранее на Украине, как писал NEWS.ru, парламентарии приняли закон, который разрешает гражданам страны менять отчество по своему усмотрению. В поддержку закона проголосовали 259 из 450 депутатов Верховной рады.