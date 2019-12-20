https://static.news.ru/photo/a0550722-2494-11ea-a948-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Школьникам, которым в 2020 году предстоит сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ), рассказали, какие предметы можно будет иметь при себе. Перечень традиционно скромен.

Меньше всего предметов экзаменуемым позволят взять на математику. В кабинет разрешат пронести только линейку, следует из информации на официальном портале для размещения нормативных правовых актов.

На физику дополнительно можно взять калькулятор. Важное условие: он должен быть непрограммируемым — без тригонометрических функций и программ, только с арифметическими действиями.

Школьникам, сдающим химию, помимо непрограммируемого калькулятора, также можно принести периодическую систему химических элементов Менделеева, а также таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде и электрохимический ряд напряжений металлов.

На ЕГЭ по географии следует ограничиться линейкой и всё тем же непрограммируемым калькулятором.

Сдающим экзамен по английскому языку можно взять лишь технические средства для воспроизведения аудиозаписей — например, диктофон — и гаджеты без доступа к Интернету. Дополнительно разрешено проносить аудиогарнитуру для выполнения раздела «говорение».

Ранее NEWS.ru писал, что основная волна ЕГЭ в 2020 году начнётся 25 мая и закончится 16 июня.