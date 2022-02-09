ЧОПы Подмосковья могут проверить после нападения на магазин в Истре

В Подмосковье может начаться внеплановая проверка охранных структур после нападения на продуктовый магазин «Пятёрочка» в Истре, сообщил член комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов в разговоре с РИАМО. Он объяснил, что ещё нужно будет выяснить, по чьей вине произошло нападение, в результате которого погибла кассирша «Пятёрочки».

Все эти ситуации, как правило, отрабатываются охранниками. А все они должны быть лицензированы, иметь свидетельства, пройти курс обучения. Сейчас трудно говорить, по чьей вине это произошло, где была недоработка. Ещё предстоит с этим разбираться. Эта трагедия послужит толчком к тому, чтобы ещё раз проверить сертификацию и лицензирование деятельности охранных структур. Может, мы что-то добавим на тот курс обучения, который они проходят, — сказал Черкасов.

Он добавил, что по итогам расследования происшествия в Истре станет ясно, какие инструкции были нарушены, кто из должностных лиц не принял мер по обеспечению безопасности.

В ночь на 9 февраля трое злоумышленников в масках, вооружённые деревянными палками, вошли в магазин «Пятёрочка» в Истре через вход для разгрузки товаров и напали на дирeктора магазина Наталью Пашкову, её супруга и на кассиршу Людмилу Вяткинy. Они похитили из кассы более 71 тысячи рублей, после чего скрылись, но были задeржаны. Вяткина в результате скончалась, Пашкова и её муж Сергей госпитaлизированы.

В пресс-службе компании X5 Retail Group сообщили, что торговая сеть «Пятёрочка» окажет всю необходимую помощь семье Людмилы Вяткиной. Компания также компенсирует расходы на лечение и выплатит материальную помощь Наталье Пашковой и её мужу.