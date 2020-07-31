Члены СНТ смогут проводить заочные собрания до конца 2020 года

https://static.news.ru/photo/609c2976-d349-11ea-b312-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому члены садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) могут проводить заочные собрания до конца 2020 года, соответствующий документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, ранее законодательство не предусматривало заочного проведения голосования. Отныне также разрешается очно-заочная форма — применять её можно в случае несостоявшегося собрания, на которое определённое число садоводов всё же планирует придти, следует из документа. Как правило, проведение собраний требуется для избрания членов правления, утверждений сметы, размера и порядка уплаты взносов.

Согласно закону, решение общего собрания членов товарищества в этом году может быть принято посредством проведения заочного голосования «по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества независимо от наличия в уставе товарищества порядка заочного голосования».

Примечательно, что документ позволяет организовывать заочные собрания и в период введения в РФ или отдельных её частях режима повышенной готовности или ЧС.

Данный законопроект внесли в Госдуму в начале мая сенаторы Андрей Кутепов и Сергей Мамедов в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста службы для сотрудников таможенных органов среднего, старшего и высшего начальствующих составов, соответствующий документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.