Член Общественной палаты запустит видеоблог по разоблачению фейков

https://static.news.ru/photo/3e9b4a0c-b95c-11ea-87c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель экспертно-консультативной группы Общественой палаты (ОП) РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием, журналист Александр Малькевич заявил о запуске видеоблога «Фейк-контроль». В нём он будет разоблачать ложную информацию по голосованию о поправках в Конституцию.

С сегодняшнего дня запустили специальный подкаст «Фейк-контроль» — это видеоблог, который будет распространяться во всех социальных сетях, где наглядно будет показываться технология запуска фейка, — заявил Малькевич во время брифинга в ситуационном центре ОП РФ.

Глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас объяснил причину появления фейков о голосовании по поправкам в Конституцию тем, что нет реальных нарушений на участках. Он подчеркнул, что в качестве наблюдателей процесс контролируют 502 494 человека, что является уникальным опытом.

Ранее общественный штаб московских наблюдателей разоблачил информацию о якобы подготовке вброса стопки бюллетеней. Оказалось, что выложенное на YouTube видео оказалось постановочным.

Также департамент образования Москвы опроверг информацию о «принуждении» учителей к участию в голосовании по поправкам. Ролик был опубликован в Сети в июне 2020 года. В нём якобы присутствует голос замруководителя ведомства Марины Смирницкой, что оказалось фейком.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия получила более 70 обращений о возможном принуждении к голосованию.

NEWS.ru писал, что волонтёры Лиги безопасного Интернета обнаружили резкий рост количества ложных публикаций об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Голосование об изменение в Основной закон должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля. Фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет».