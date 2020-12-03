Число доноров плазмы с антителами к COVID выросло в Москве почти вдвое

https://static.news.ru/photo/91f82e80-35f4-11eb-8f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве растёт количество доноров плазмы с антителами к коронавирусной инфекции. Как рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, их число за последний месяц увеличилось почти вдвое.

В ноябре уже 2645 человек сдали плазму крови с антителами к коронавирусу — это на 82% больше, чем месяцем ранее, когда число доноров составляло 1453. Всего более 6,7 тысячи жителей столицы стали донорами плазмы после выздоровления от COVID-19, причём 12,6% из них сдавали кровь неоднократно, — приводит слова Раковой «Москва 24».

Заммэра заметила, что с каждым днём в столице становится всё больше пациентов, благополучно вылечившихся от коронавируса. Ракова подчёркивает, что в этом велика заслуга и доноров, так как каждый из них может спасти жизнь нескольким пациентам. По её словам, такая комплексная терапия вдвое увеличивает шансы заболевшего на выздоровление.

Для того чтобы иметь возможность сдать биоматериал, человек должен быть в возрасте от 18 до 55 лет и весить более 55 кг. У него не должно быть хронических заболеваний, а также ВИЧ, сифилиса и вирусных гепатитов. На данный момент в Москве функционирует восемь пунктов сдачи плазмы с антителами к коронавирусу.

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