Чиновников Петербурга принудительно вакцинируют

https://static.news.ru/photo/cf706bce-d10d-11eb-ab0e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Санкт-Петербурга ввели требование об обязательной вакцинации 65% чиновников города. Такое решение принял губернатор города Александр Беглов, говорится на его сайте.

65% от всех сотрудников органов власти, государственных предприятий и учреждений должны пройти вакцинацию до 15 августа. Кроме того, руководству вузов рекомендовали «обеспечить проведение мероприятий по стимулированию вакцинации среди студентов».

В то же время в городе с 21 июня запретили доступ на аттракционы и в аквапарки. На мероприятия, численность посетителей на которых составляет более 75 человек, будут пускать только с отрицательным ПЦР-тестом. Кроме того, с 22 июня сократится количество людей, которые смогут посещать фан-зоны Евро-2020 (до трёх тысяч человек на Конюшенной площади и до тысячи человек в парке «Юбилейный»).

Ранее главный санитарный врач Тверской области выпустил постановление, согласно которому отдельные категории граждан должны будут пройти вакцинацию против коронавируса. Кроме того, в Туле вводится обязательная вакцинация для групп риска.

18 июня силовики Москвы завели более 20 уголовных дел из-за фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Одно дело открыто по факту мошенничества, ещё 23 — по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. В суд уже переданы три дела.