Чиновников Петербурга принудительно вакцинируют

Власти Санкт-Петербурга ввели требование об обязательной вакцинации 65% чиновников города. Такое решение принял губернатор города Александр Беглов, говорится на его сайте.
65% от всех сотрудников органов власти, государственных предприятий и учреждений
В то же время в городе с 21 июня запретили доступ на аттракционы и в аквапарки. На мероприятия, численность посетителей на которых составляет более 75 человек, будут пускать только с отрицательным ПЦР-тестом. Кроме того, с 22 июня сократится количество людей, которые смогут посещать фан-зоны Евро-2020 (до трёх тысяч человек на Конюшенной площади и до тысячи человек в парке «Юбилейный»).
Ранее главный санитарный врач Тверской области выпустил постановление, согласно которому отдельные категории граждан должны будут пройти вакцинацию против коронавируса. Кроме того, в Туле вводится обязательная вакцинация для групп риска.
18 июня силовики Москвы завели более 20 уголовных дел из-за фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса. Одно дело открыто по факту мошенничества, ещё 23 — по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. В суд уже переданы три дела.