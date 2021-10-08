Четыре пациента погибли в московской клинике по лечению алкоголизма

Сотрудники правоохранительных органов проверяют московскую клинику по лечению наркомании и алкоголизма, пишет Baza. По данным журналистов, один человек умер после капельницы, которую врачи поставили на дому, а ещё трое скончались в стационаре.
Пациенту, который умер при лечении на дому, специалисты
Кроме того, проверка Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения выявила, что у клиники не было лицензии на стационарное лечение по профилю «психиатрия-наркология». Кроме того, место главного врача учреждения занимал человек без медицинского образования.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в двух офисах компании и запросили данные из моргов. Эти сведения проанализирует Следственный комитет.
Ранее силовики задержали бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Его подозревают в получении взяток на общую сумму почти 20 млн рублей от представителей похоронного бизнеса.