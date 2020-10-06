Четверть россиян ожидают окончания пандемии COVID-19 через полгода

https://static.news.ru/photo/e36267dc-07db-11eb-a6f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четверть (26%) опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян считают, что пандемия коронавируса завершится в течение полугода. Об этом заявил глава центра Валерий Фёдоров.

Примерно столько же (24%) полагают, что окончания пандемии следует ожидать через год. Ещё 9% настроены более пессимистично. Они считают, что распространение коронавируса прекратиться только через два года. Окончания пандемии в ближайший месяц ожидают 3% опрошенных.

Большинство опрошенных (52%) высказались против повторного введения режима самоизоляции в случае серьёзного ухудшения эпидситуации. Готовы поддержать данную меру 45% участников опроса. Среди москвичей против самоизоляции 58% и за 38%.

Кроме того, 53% респондентов не хотят, чтобы школьники вновь уходили на дистанционное обучение. Согласны с таким ограничением в случае ухудшении ситуации 42% россиян. В Москве, напротив, с переводом школьников на удалёнку согласны 55% опрошенных и возражают против этого 37%.

Опрос проводился 30 сентября и 5 октября. В нём приняли участие 1,6 тысячи жителей РФ и одна тысяча москвичей в возрасте от 18 лет, сообщает ТАСС.

6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в РФ заразились более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи. Россия продолжает оставаться на четвёртом месте по уровню заболеваемость COVID-19 в мире после США, Индии и Бразилии.

Ранее NEWS.ru писал, что профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев объяснил причины роста числа заражений в Росси. По его словам, люди расслабились, стали «жить свободно и широко», забыв о мерах профилактики.