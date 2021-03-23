Четверть россиян отказались от четырёхдневной рабочей недели

https://static.news.ru/photo/26b71970-8ba2-11eb-a8e9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социологический опрос показал, что всего 30% россиян поддерживают предложение о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. Ещё 23% опрошенных затруднились с ответом. В основном на мнение респондентов влияло отсутствие ясности по зарплатам в случае перехода на новый график работы.

Как сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведённый SuperJob, треть опрошенных считают, что переход на четырёхдневку должен быть обязательным для всех компаний, работающих по графику 5/2. Около 47%, считают, что это решение должен принимать работодатель.

Участники опроса также высказались по поводу введения дополнительных нерабочих праздничных дней, в частности Дня космонавтики, Дня работника сельского хозяйства и Дня учителя. Согласно исследованию, 24% россиян выступают одновременно и за сокращение рабочей недели и за новые праздники, ещё 26% россиян высказались против и того, и другого, 16% поддерживают только введение сокращённой рабочей недели, 10% — только новые праздники.

В опросе приняли участие 1600 человек по всей России.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов отметил изданию ProGorodNN, что переход на четырёхдневную рабочую в России неизбежен. Кроме того, это может уже случиться к 2030 году. Пока на сегодняшний день нет чёткого представления о том, позволить работать четыре дня представителям всех профессий либо некоторые оставить на пятидневке.

Ввести в России четырёхдневную рабочую неделю летом 2019 года предложил занимавший в ту пору пост главы правительства Дмитрий Медведев. На фоне пандемии коронавируса уже в статусе зампредседателя Совета безопасности он отметил, что эпидемиологическая ситуация оживила обсуждение темы.

Вместе с тем он подчеркнул, что переходить на четырёхдневку надо не в ущерб развитию экономики. В свою очередь в Федерации независимых профсоюзов России выразили готовность обсуждать сокращённую рабочую неделю, но указали на то, что в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы. В том числе защита прав работников, писал NEWS.ru.