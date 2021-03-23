Четверть россиян отказались от четырёхдневной рабочей недели

Социологический опрос показал, что всего 30% россиян поддерживают предложение о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. Ещё 23% опрошенных затруднились с ответом. В основном на мнение респондентов влияло отсутствие ясности по зарплатам в случае перехода на новый график работы.
Как
Участники опроса также высказались по поводу введения дополнительных нерабочих праздничных дней, в частности Дня космонавтики, Дня работника сельского хозяйства и Дня учителя. Согласно исследованию, 24% россиян выступают одновременно и за сокращение рабочей недели и за новые праздники, ещё 26% россиян высказались против и того, и другого, 16% поддерживают только введение сокращённой рабочей недели, 10% — только новые праздники.
В опросе приняли участие 1600 человек по всей России.
Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов
Ввести в России четырёхдневную рабочую неделю летом 2019 года предложил занимавший в ту пору пост главы правительства Дмитрий Медведев. На фоне пандемии коронавируса уже в статусе зампредседателя Совета безопасности он отметил, что эпидемиологическая ситуация оживила обсуждение темы.
Вместе с тем он подчеркнул, что переходить на четырёхдневку надо не в ущерб развитию экономики. В свою очередь в Федерации независимых профсоюзов России выразили готовность обсуждать сокращённую рабочую неделю, но указали на то, что в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы. В том числе защита прав работников, писал NEWS.ru.