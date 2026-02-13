Зимняя Олимпиада — 2026
Черствый багет превращается в деликатес — как за полчаса приготовить ароматные домашние сухарики вкуснее магазинных

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Черствый багет легко превратить в аппетитную закуску, которая понравится всей семье. Домашние сухарики получаются ароматными, натуральными и позволяют полностью контролировать состав. Такой способ помогает не выбрасывать хлеб и быстро приготовить вкусное дополнение к блюдам.

Багет нарезают одинаковыми кусочками толщиной 0,5-1 сантиметр — так они просушатся равномерно и будут приятно хрустеть. Для приготовления в духовке ее разогревают до 150-180 градусов. Кусочки раскладывают на противне одним слоем и готовят 20-30 минут, перемешивая каждые 7-10 минут. Такой способ делает сухарики легкими и рассыпчатыми.

Можно использовать и сковороду. Багет обжаривают с небольшим количеством масла 5-10 минут, постоянно помешивая до золотистого цвета. Перед приготовлением кусочки сбрызгивают маслом и добавляют специи по вкусу — соль, чесночный порошок или травы. Готовые сухарики остужают и хранят в закрытой банке до двух-трех недель, сохраняя хруст и аромат.

Ранее сообщалось, что многие уверены, что во время поста блюда становятся однообразными и несытными. На самом деле овощные рецепты могут получаться яркими и ароматными, если правильно подобрать ингредиенты. Фаршированные перцы с овощами — отличный пример вкусного и полезного блюда для всей семьи.

