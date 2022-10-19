Бывший скандально известный адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил «Газете.Ru», что Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил его адвокатского статуса. По словам Пашаева, это решение в отношении него было принято по причине того, что республиканский Совет установил нарушение при получении им статуса 20 лет назад.

Я сам был в комиссии Совета вчера. Голубое сообщество, Федеральную палату адвокатов имею в виду, обратилось в адвокатскую палату республики Северная Осетия-Алания. Как указано в документах, ко мне претензий нет. Но почему-то они через 20 лет вспомнили, председатели квалификационной комиссии, было установлено нарушение при получении адвоката. Через 20 лет,пояснил Пашаев.

При этом он заверил, что лишение адвокатского статуса для него вовсе не проблема, и он без труда заново сдаст экзамен, чтобы его получить.

Эльман Пашаев обрел скандальную известность в ходе суда над актером Михаилом Ефремовым, который в 2020 году в пьяном виде стал виновником смертельного ДТП. Артист утверждал, что Пашаев убедил его подкупить троих свидетелей для суда, которые заявляли, что Ефремова не было за рулем в момент аварии, а автомобилем управлял кто-то другой.

В 2020 году Пашаев лишился статуса адвоката из-за высказываний в СМИ по делу о ДТП с участием Ефремова. 10 сентября 2022 года он сообщил, что вновь получил соответствующий статус в адвокатской палате Северной Осетии.