«Через 20 лет вспомнили»: Эльман Пашаев подтвердил лишение статуса адвоката Экс-защитник актера Ефремова Эльман Пашаев подтвердил лишение статуса адвоката

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эльман Пашаев

Бывший скандально известный адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил «Газете.Ru», что Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил его адвокатского статуса. По словам Пашаева, это решение в отношении него было принято по причине того, что республиканский Совет установил нарушение при получении им статуса 20 лет назад.

Я сам был в комиссии Совета вчера. Голубое сообщество, Федеральную палату адвокатов имею в виду, обратилось в адвокатскую палату республики Северная Осетия-Алания. Как указано в документах, ко мне претензий нет. Но почему-то они через 20 лет вспомнили, председатели квалификационной комиссии, было установлено нарушение при получении адвоката. Через 20 лет, — пояснил Пашаев.

При этом он заверил, что лишение адвокатского статуса для него вовсе не проблема, и он без труда заново сдаст экзамен, чтобы его получить.

Эльман Пашаев обрел скандальную известность в ходе суда над актером Михаилом Ефремовым, который в 2020 году в пьяном виде стал виновником смертельного ДТП. Артист утверждал, что Пашаев убедил его подкупить троих свидетелей для суда, которые заявляли, что Ефремова не было за рулем в момент аварии, а автомобилем управлял кто-то другой.

В 2020 году Пашаев лишился статуса адвоката из-за высказываний в СМИ по делу о ДТП с участием Ефремова. 10 сентября 2022 года он сообщил, что вновь получил соответствующий статус в адвокатской палате Северной Осетии.