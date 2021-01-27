Челябинские врачи спасли беременную женщину с полным поражением лёгких

https://static.news.ru/photo/6d184a36-607f-11eb-8af8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики в Челябинске приняли роды у женщины с полным поражением лёгких из-за COVID-19. Жизни роженицы и ребёнка в настоящее время ничего не угрожает.

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, пациентку на 27-й неделе беременности бригада центра медицины катастроф доставила на вертолёте в Челябинск из Магнитогорска. Состояние женщины было крайне тяжёлым.

Врачи клинической больницы № 2 в Челябинске в течение месяца после родов боролись за жизнь матери и ребёнка. По словам заместителя главврача по акушерству и гинекологии больницы Екатерины Воропаевой, этот случай стал уникальным. Прогнозы в отношении пациентки были неблагоприятными, ситуация достигла критической стадии.

Весь месяц наши сотрудники выхаживали Светлану и Женю. Главное, что сейчас кризис позади и их жизни ничего не угрожает, — отметила медик

В Минздраве Челябинской области уточнили, что сейчас маленький Евгений в стабильном состоянии находится в реанимации под круглосуточным медицинским наблюдением.

Ранее NEWS.ru писал, что женщинам посоветовали планировать беременность не раньше чем через полгода после вакцинации от коронавируса. Эксперт ВОЗ акушер-гинеколог Любовь Ерофеева призвала всех, кто планирует завести ребёнка, поскорее сделать прививку.