Чайка предложил создать казачьи батальоны в Росгвардии

Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка выступил с предложением о создании в Росгвардии казачьих батальонов. Такое заявление он сделал во время заседания совета по делам казачества при главе государства, говорится на сайте полпреда.

Это следует сделать в рамках улучшения механизма привлечения казаков к госслужбе. Он отметил, что сейчас вопрос отправки на службу по контракту активно прорабатывается в Тверском войсковом казачьем обществе.

В частности, предлагается создать в Росгвардии воинские казачьи подразделения (отдельные батальоны), дислоцирующиеся в местах компактного проживания членов казачьих обществ, — подчеркнул он.

Он уверен, что такой опыт могут распространить на всю территорию страны. По его словам, властям предстоит большая работа по интеграции казаков в систему госуправления и госслужбы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что живущие в труднодоступной местности старообрядцы участвуют в программе подготовки подразделений Сил специальных операций Минобороны. Он пояснил, что жители этих мест учат подразделения Сил спецопераций министерства выживать в условиях низких температур и высокогорья, приспосабливаться к особенностям этих мест.