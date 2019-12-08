https://static.news.ru/photo/c912ccf4-19df-11ea-bb0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Татьяна Кузнецова/РИА Новости

Адвокат одного из членов банды Вячеслава Цеповяза Генрих Хачатуров рассказал, что его подзащитному может грозить новый срок. По его словам, мужчину обвинили в вымогательствах.

Следственный комитет считает, что преступник требовал деньги у предпринимателей Краснодарского края, передаёт «Город 55». В ближайшее время его вызовут на допрос.

Сейчас расследования по делу о таком же преступлении ведутся в отношении жены и брата Цеповяза.

Как писал NEWS.ru, дело банды Цапка начали расследовать после убийства в станице Кущёвской 12 человек. Суд установил причастность этой группировки к 19 убийствам с 1998 по 2010 год. В 2013 году Краснодарский краевой суд приговорил Сергея Цапка, Владимира Алексеева и Игоря Черных к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. Вячеслав Цеповяз приговорён к 20 годам, Николай Цапок — к 20 годам и Владимир Запорожец — к 19 годам.