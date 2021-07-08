Цены на рыбу вырастут на 15%

Россиян предупредили, что грядущее удорожание логистики и упаковочных материалов приведёт к удорожанию консервированной рыбы и рыбной продукции в пластиковой упаковке (пресервы), сообщил «Коммерсант».
Поставщики предупредили ретейлеров о том, что собираются повысить цены. Эту информацию подтвердили в торговой сети «Верный».
Объясняют это ростом стоимости как основного сырья, так и ингредиентов, упаковки, фрахта, — отметил источник газеты в компании.
Там также уточнили, что свежемороженый минтай на прошлой неделе подорожал почти на 7%. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что лососевые виды рыб за год выросли в цене на 30%.
Заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников согласен, что стоимость доставки рыбы из районов промысла до переработки растёт. Увеличиваются расходы на промысел, обслуживание судов, что приводит к росту себестоимости.
Росрыболовство при этом предпосылок для увеличения цен не видит.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства России заявили, что динамика цен производителей на основные продукты в стране в этом году останется стабильной.