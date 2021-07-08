Цены на рыбу вырастут на 15%

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Россиян предупредили, что грядущее удорожание логистики и упаковочных материалов приведёт к удорожанию консервированной рыбы и рыбной продукции в пластиковой упаковке (пресервы), сообщил «Коммерсант».

Поставщики предупредили ретейлеров о том, что собираются повысить цены. Эту информацию подтвердили в торговой сети «Верный».

Объясняют это ростом стоимости как основного сырья, так и ингредиентов, упаковки, фрахта, — отметил источник газеты в компании.

Там также уточнили, что свежемороженый минтай на прошлой неделе подорожал почти на 7%. Опрошенные изданием эксперты утверждают, что лососевые виды рыб за год выросли в цене на 30%.

Заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников согласен, что стоимость доставки рыбы из районов промысла до переработки растёт. Увеличиваются расходы на промысел, обслуживание судов, что приводит к росту себестоимости.

Росрыболовство при этом предпосылок для увеличения цен не видит.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства России заявили, что динамика цен производителей на основные продукты в стране в этом году останется стабильной.