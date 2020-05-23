Медики выявили коронавирус у 19 сотрудников Центра подготовки космонавтов

Девятнадцать сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина с марта заразились коронавирусной инфекцией.
За всё время режима повышенной готовности выявлены 19 положительных результатов среди сотрудников, — сообщили ТАСС в ЦПК.
Полностью выздоровели 13 человек. У большинства инфицированных заболевание протекает бессимптомно или в лёгкой форме. В больницу были госпитализированы два человека, которые к настоящему времени уже выписаны.
Инфекцию завезли работающие в Москве члены семей сотрудников.
Уточняется, что космонавтов среди заразившихся нет. Тренировки в ЦПК возобновляются постепенно. При этом график занятий космонавтов составляется с минимальным привлечением инструкторского состава и с соблюдением противоэпидемических мер.
Ранее NEWS.ru писал, что очаг коронавирусной инфекции обнаружили на оборонных предприятиях Северодвинска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Архангельской области. За последние сутки в городе зарегистрировано 53 человека с коронавирусом. Большинство из них являются сотрудниками предприятий оборонной промышленности.