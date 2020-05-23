Медики выявили коронавирус у 19 сотрудников Центра подготовки космонавтов

https://static.news.ru/photo/8869612c-9da6-11ea-bbe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: gctc.ru

Девятнадцать сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина с марта заразились коронавирусной инфекцией.

За всё время режима повышенной готовности выявлены 19 положительных результатов среди сотрудников, — сообщили ТАСС в ЦПК.

Полностью выздоровели 13 человек. У большинства инфицированных заболевание протекает бессимптомно или в лёгкой форме. В больницу были госпитализированы два человека, которые к настоящему времени уже выписаны.

Инфекцию завезли работающие в Москве члены семей сотрудников.

Уточняется, что космонавтов среди заразившихся нет. Тренировки в ЦПК возобновляются постепенно. При этом график занятий космонавтов составляется с минимальным привлечением инструкторского состава и с соблюдением противоэпидемических мер.

Ранее NEWS.ru писал, что очаг коронавирусной инфекции обнаружили на оборонных предприятиях Северодвинска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Архангельской области. За последние сутки в городе зарегистрировано 53 человека с коронавирусом. Большинство из них являются сотрудниками предприятий оборонной промышленности.