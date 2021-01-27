Центр им. Чумакова обратится в ВОЗ для преквалификации вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/04c24c7a-6070-11eb-bdd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН намерен подать документы во Всемирную организацию здравоохранения для прохождения преквалификации, сообщил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

По его словам, все необходимые документы для регистрации препарата в России уже были направлены в Минздрав и теперь ожидается официальный ответ.

Надеемся получить документы о регистрации где-то в середине февраля. После этого мы планируем подать пакет документов в ВОЗ для прохождения так называемой процедуры преквалификации лекарственных средств, чтобы получить оценку качества, безопасности и эффективности нашего препарата, — рассказал он.

Ишмухаметов подчеркнул, что это откроет широкую дорогу новой вакцине на глобальный мировой рынок, передаёт ТАСС.

Программа ВОЗ по преквалификации лекарственных средств позволяет обеспечить соответствие лекарственных средств, которые поставляются закупочными организациями, мировым стандартам качества, безопасности и эффективности.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что третья вакцина от коронавируса российского производства поступит в гражданский оборот в ближайший месяц.