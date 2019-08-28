https://static.news.ru/photo/cb10c79e-c9a4-11e9-ac5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Цена одного места за 15-минутный полёт на аэротакси в Москве составит около 2,7 тысячи рублей.

С компанией «Яндекс» в партнёрстве определили цену не дороже 3 тысяч рублей. Это такси бизнес-класса. Мы говорим о цене 2700 рублей как цене, на которую мы ориентируемся по себестоимости на одно пассажиро-место за 15-минутный полёт, — цитирует ТАСС генерального директора конструкторского бюро «ВР-Технологии» Александра Охонько.

По его словам, четверти часа будет достаточно, чтобы долететь из центра столицы до аэропорта Шереметьево.

Ранее News.ru писал, что «Вертолёты России» и «Яндекс.Такси» заключили на авиасалоне МАКС-2019 соглашение о развитии системы аэротакси. Производитель летательных аппаратов уточнил, что для перевозок пассажиров могут использовать вертолёт VRT-500.

Пробные полёты аэротакси в пригороде столицы и в зоне МКАД предполагается начать в 2020 году.