Цена одного места за 15-минутный полёт на аэротакси в Москве составит около 2,7 тысячи рублей.
С компанией «Яндекс» в партнёрстве определили цену не дороже 3 тысяч рублей. Это такси бизнес-класса. Мы говорим о цене 2700 рублей как цене, на которую мы ориентируемся по себестоимости на одно пассажиро-место за 15-минутный полёт, — цитирует ТАСС генерального директора конструкторского бюро «ВР-Технологии» Александра Охонько.
По его словам, четверти часа будет достаточно, чтобы долететь из центра столицы до аэропорта Шереметьево.
Ранее News.ru писал, что «Вертолёты России» и «Яндекс.Такси» заключили на авиасалоне МАКС-2019 соглашение о развитии системы аэротакси. Производитель летательных аппаратов уточнил, что для перевозок пассажиров могут использовать вертолёт VRT-500.