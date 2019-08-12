https://static.news.ru/photo/3bb8945c-bcff-11e9-922b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк России согласовал с «Союзмультфильмом» изображения на монетах, посвящённых персонажам анимационного фильма «Бременские музыканты». Необходимые документы были заключены задолго до их выпуска, настаивают представители регулятора.

Изображение размещено в соответствии с лицензионным договором от 27 июля 2018 года, заключенным между киностудией и Центральным банком, а также дополнительным соглашением к нему от 5 апреля 2019 года, передаёт РИА Новости . Образцы памятных монет были согласованы «Союзмультфильмом» письмом от 20 декабря 2018 года, уточнили в Банке России.

cbr.ru

Ранее News.ru писал, что ЦБ выпустил в обращение памятные монеты с изображением «Бременских музыкантов». Однако в «Союзмульфильме» заявили об очередном нарушении авторских прав.