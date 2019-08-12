Банк России согласовал с «Союзмультфильмом» изображения на монетах, посвящённых персонажам анимационного фильма «Бременские музыканты». Необходимые документы были заключены задолго до их выпуска, настаивают представители регулятора.
Изображение размещено в соответствии с лицензионным договором от 27 июля 2018 года, заключенным между киностудией и Центральным банком, а также дополнительным соглашением к нему от 5 апреля 2019 года, передаёт
Ранее News.ru писал, что ЦБ выпустил в обращение памятные монеты с изображением «Бременских музыкантов». Однако в «Союзмульфильме» заявили об очередном нарушении авторских прав.