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Центробанк планирует ввести мораторий на досрочный перевод пенсионных накоплений россиян из одного НПФ в другой или в Пенсионный фонд России. Об этом сообщил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Мы сохраняем скептическое отношение к самому инструменту досрочного перехода, поэтому мы с Минфином договорились об инициативе, которая поступит в Государственную думу о некотором периоде на срок от трёх до пяти лет, когда доступны будут только срочные переходы, — заявил он.

По его словам, за это время ЦБ намерен упорядочить саму систему переводов.

Ранее News.ru писал, что Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) поддержала предложение о необходимости приостановить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан между страховщиками. В сообщении организации утверждается, что инициатива направлена на защиту интересов застрахованных лиц. Обоснованием заморозки, по данным АНПФ, служит массовое злоупотребление доверием граждан, в результате которого последние теряют инвестдоход.