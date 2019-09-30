https://static.news.ru/photo/ea1bf934-e3b1-11e9-84cc-fa163e074e61_660.jpg Юрий Мешков Фото: Сергей Мамонтов/ТАСС

Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесённого в начале сентября инсульта на отдыхе в Турции, будет похоронен в Симферополе 2 октября.

Борт с телом прибудет в 3–4 часа. Доставку организовали. Хоронить будем в 10 утра в среду, 2 октября, на новом кладбище в Симферополе, — сообщила ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Мешкова избрали президентом Крыма в феврале 1994 года, он руководил регионом до отмены действовавшей в республике конституции Верховной радой Украины весной 1995 года. Тогда же Киев создал лишённую суверенитета Автономную Республику Крым в составе Незалежной. Чиновник после этого переехал в Москву.

Как писал News.ru, художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров умер в Москве 28 сентября на 86-м году жизни. Церемония прощания с ним пройдёт 1 октября. Похоронят драматурга на Новодевичьем кладбище.