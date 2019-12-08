Бывший сотрудник полиции Москвы получил три года колонии общего режима за то, что ради улучшения служебных показателей фабриковал уголовные дела о хранении наркотиков.
Речь идёт об экс-участковом района Арбат Константине Данилочкине. Пресненский суд столицы признал его виновным по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Бывший полицейский был задержан в августе 2018 года. По версии следствия, он делал закладки с наркотиками, с помощью Интернета находил покупателей и якобы раскрывал преступления, задерживая покупателей с поличным. Изначально помимо превышения должностных полномочий ему вменялось и незаконное производство наркотиков. Однако суд признал его невиновным в совершении данного преступления,
Ранее NEWS.ru писал, что в Забайкалье осудили 12 сотрудников ГИБДД за взятки. Незаконное вознаграждение они получали за регистрацию автомобилей, которые собирались из ввозимых в РФ японских запчастей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен