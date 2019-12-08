https://static.news.ru/photo/adf4a5c8-19ad-11ea-86a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший сотрудник полиции Москвы получил три года колонии общего режима за то, что ради улучшения служебных показателей фабриковал уголовные дела о хранении наркотиков.

Речь идёт об экс-участковом района Арбат Константине Данилочкине. Пресненский суд столицы признал его виновным по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Бывший полицейский был задержан в августе 2018 года. По версии следствия, он делал закладки с наркотиками, с помощью Интернета находил покупателей и якобы раскрывал преступления, задерживая покупателей с поличным. Изначально помимо превышения должностных полномочий ему вменялось и незаконное производство наркотиков. Однако суд признал его невиновным в совершении данного преступления, сообщает ТАСС.

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