Бывший московский завод Renault официально стал «Москвичом»

Фото: АГН «Москва»

Предприятие «Рено Россия» официально переименовано в «Московский автомобильный завод „Москвич“», об это свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). На заводе ранее выпускались автомобили по маркой Renault.

Изменения в налоговый реестр были внесены 3 июня. Также произошла смену руководителя, вместо Яна Птачек завод возглавил Дмитрий Пронин. АО «Московский автомобильный завод „Москвич“» теперь будет управляться департаментом городского имущества Москвы (через ООО «Центр развития технологий» и АО «Особая экономическая зона „Зеленоград“»).

Правительство Москвы полностью выкупило завод «Renault Россия» 16 мая. Предполагается, что выпуск автомобилей на нём начнётся до конца текущего года. Первоначально они будут производиться на базе Renault Logan. Руководитель дептранса столицы Максим Ликсутов заявил, что машины будут поставлять в автопарки служб такси и каршеринга.

Основным технологическим партнёром возрожденного московского автомобильного завода станет КамАЗ.