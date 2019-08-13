https://static.news.ru/photo/bbcd2a96-bdbc-11e9-97f1-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Мархаев Фото: markhaev_v.m/instagram.com

Член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев, который ранее возглавлял ОМОН Бурятии, назвал безграмотными действия силовиков на прошедшем в Москве митинге. Об этом он написал в своём Instagram .

То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью. И вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное, — подчеркнул он.

Сенатор напомнил, что во время акции протеста было арестовано более 1000 человек. Он признался, что ему становится страшно, что у граждан страны остаётся всё меньше возможностей для выражения своего мнения.

Тем временем в Кремле заявили, что считают неприемлемым несоразмерное применение силы полицейскими в отношении участников акций протеста, однако не в тех случаях, когда нужно пресечь беспорядки. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нужно различать такие явления, как согласованные заранее акции и организация общественных беспорядков, писал News.ru.