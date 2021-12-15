Бывший федеральный судья назвал недостатки расширения полномочий полиции

Новые полномочия полиции в России расширяют возможности фальсификации доказательств и увеличивают вероятность оказаться в тюрьме, если обстоятельства сложатся против невиновного человека. Об этом Lenta.ru заявил федеральный судья в отставке профессор Высшей школы экономики Сергей Пашин. По его словам, при расширении полномочий полиции необходима обязательная судебная санкция на нарушение конституционных прав гражданина.

Если итоги всех этих вскрытий и проникновений можно будет использовать как доказательства в суде, мы рискуем получить очень серьёзную проблему. Вместе с новыми правилами возникнут новые «палки», расширится палочная система, а показатели по службе будут покупаться и продаваться, — отметил Пашин.

Также экс-судья призвал не путать расследование, которое ведут дознаватели, и деятельность патрульных в условиях необходимости, и не руководствоваться при проникновении на частную территорию показаниями потерпевшего или очевидца. Кроме того, он отметил, что суд чаще доверяет показаниям полицейских, нежели обычных граждан, и расширение их прав может представлять угрозу для обычных людей.

8 декабря Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции. В нём речь идёт о праве сотрудников МВД проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки, а также перечислены основания, по которым они могут вскрывать автомобили граждан.

Согласно документу, полицейские могут вскрыть автомобиль и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, а также для задержания подозреваемых или обвиняемых. Кроме того, сотрудникам МВД законопроект разрешает вскрывать автомобили в целях предотвращения терактов и пресечения других преступлений.