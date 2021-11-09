Бумажный сертификат о вакцинации с 16 ноября можно будет получить в МФЦ

С 16 ноября в МФЦ можно будет оформить бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передают «Известия». Он поручил до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы не было проблем с выдачей ковид-сертификатов.

Всем, кто сделал прививку, выдаётся сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде, — отметил Мишустин.

Он добавил, что такой вариант удобнее для многих. Премьер попросил Министерство цифрового развития до конца недели проработать все технические возможности, чтобы эта процедура прошла без сбоев. Министерству здравоохранения поручено утвердить порядок её предоставления.

Накануне портал госуслуг аннулировал сотни тысяч QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Это связано со вступлением в силу сертификата нового образца. QR-коды были аннулированы у граждан, вакцинированных более полугода назад.

Позднее в Минздраве заверили, что срок действия QR-кодов остался прежним. Инцидент произошёл из-за технических работ на сайте. Сейчас портал работает в штатном режиме и QR-коды постепенно восстанавливаются.